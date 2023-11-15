Израиль впервые разрешил поставку топлива в Газу

В управлении пояснили, что речь идет о ввозе небольшого объема горючего, необходимого для распределения гуманитарной помощи, доставленной в анклав 14 ноября на 91 грузовике через Египет. Это количество закроет "лишь малую часть потребностей в топливе для [проведения] гуманитарных операций", отметили в УКГВ. "Ввоз топлива для любых других целей, включая работу генераторов в больницах, на объектах водоснабжения и канализации, остается под запретом", - говорится в сообщении. ТАСС