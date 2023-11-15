Байден заявил, что его грядущая встреча с Си Цзиньпином говорит о лидерстве США в мире

Президент США Джо Байден считает, что его предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско говорит о восстановлении лидерства США в мире на фоне того, что Пекин сталкивается с проблемами. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома.

Журналисты указывают, что Байден во вторник вечером выступал на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в Сан-Франциско.

"Председатель Си [Цзиньпин] - еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире. У них реальные проблемы, друзья", - отметил президент.

Телеканал CNN указывает, что под проблемами американский лидер имел в виду ситуацию в экономике КНР. По данным канала, Китай столкнулся с безработицей, а кризисные явления в сфере недвижимости "напугали инвесторов".

CNN также отмечает, что президент США ранее уже выступал на подобных мероприятиях с резкими заявлениями о КНР. Однажды он назвал экономическую мощь Китая "бомбой замедленного действия", что вызвало недовольство Пекина.