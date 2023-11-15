Правительство Соединенных Штатов "все больше разочаровывается" действиями Израиля в секторе Газа и увеличивает число контактов с коллегами из еврейского государства, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. Деловая газета "Взгляд"
По их словам, в Белом доме расстроены тем, что на фоне продолжающихся действий израильских военных в анклаве число жертв среди мирных жителей растет. В попытках поменять ситуацию американские официальные лица увеличили число контактов с израильскими коллегами, сообщили собеседники агентства. ТАСС
В материале отмечается, что США неоднократно предупреждали Израиль о необходимости защиты гражданского населения, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху эту обеспокоенность якобы игнорирует. В результате, пишет Bloomberg, сотни американцев палестинского происхождения не могут покинуть сектора Газа. Более того, США не устроил ответ Израиля на вопрос об ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев. Российская газета