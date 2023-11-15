В ЕС потребовали от Венгрии отказаться от российских энергоносителей

Венгрия должна более активно работать над прекращением закупок российских энергоносителей. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, пишет Politico.

© EPA/TACC

По ее мнению, продолжая закупки российского газа и строительство АЭС «Пакш-2», Венгрия «предоставляет России право манипулировать своим рынком энергоносителей».

«Не в их интересах продолжать эту зависимость», — подчеркнула Кадри Симсон.

Она также выразила сожаление по поводу достигнутой Москвой и Будапештом договоренности о строительстве ядерного реактора, который зависит от ядерного топлива из России.

«Пакш» — единственная в Венгрии АЭС, она расположена в ста километрах от Будапешта и вырабатывает почти половину всей электроэнергии в стране. В конце лета 2022 года Венгрия выдала «Росатому» лицензию на возведение энергоблоков АЭС «Пакш-2». Власти рассчитывают, что благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля удвоится. Начало строительства запланировано на весну-лето 2024 года.