В ЕС потребовали от Венгрии отказаться от российских энергоносителей
Венгрия должна более активно работать над прекращением закупок российских энергоносителей. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, пишет Politico.
По ее мнению, продолжая закупки российского газа и строительство АЭС «Пакш-2», Венгрия «предоставляет России право манипулировать своим рынком энергоносителей».
«Не в их интересах продолжать эту зависимость», — подчеркнула Кадри Симсон.
Она также выразила сожаление по поводу достигнутой Москвой и Будапештом договоренности о строительстве ядерного реактора, который зависит от ядерного топлива из России.
«Пакш» — единственная в Венгрии АЭС, она расположена в ста километрах от Будапешта и вырабатывает почти половину всей электроэнергии в стране. В конце лета 2022 года Венгрия выдала «Росатому» лицензию на возведение энергоблоков АЭС «Пакш-2». Власти рассчитывают, что благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля удвоится. Начало строительства запланировано на весну-лето 2024 года.
При этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто объявил ранее о продлении договора между Венгрией и российской энергетической компанией «Газпром» о поставках газа сверх контрактов.