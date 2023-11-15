Красный Полумесяц проводит эвакуацию из больницы «Аль-Кудс»

«Это был трудный и опасный день. Нам удалось эвакуировать пациентов, раненых, их семьи и медицинские бригады, оказавшиеся заблокированными в больнице «Аль-Кудс»... Это произошло после более чем 10-дневной блокады, в течение которой медицинские и гуманитарные грузы не могли попасть в больницу», — сообщили в Красном Полумесяце.