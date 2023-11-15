Евросоюз попробует заблокировать российские нефтяные танкеры

ЕС поручит Дании проверять и, возможно, блокировать российские нефтяные танкеры без западной страховки, проходящие через ее воды. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на новые планы Евросоюза.

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FT отмечает, что западные страны изучают новые способы заставить ценовой потолок на российскую нефть работать.

По данным газеты, вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море (примерно 60 процентов от общего морского экспорта нефти РФ), пересекает датские проливы на пути на международные рынки.

Представитель датского командования заявил газете, что пока Дания не проверяет корабли, проходящие через проливы, и их документацию.

Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия в 2022 году согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти в 60 долларов за баррель. Мера начала действовать в декабре прошлого года.

Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже порога.

СМИ сообщали, что санкции спровоцировали появление «теневого флота» — стареющих судов с ограниченной страховкой, которые перехватывают потенциально прибыльные перевозки товаров, попавших под санкции. Глава направления морского и авиационного страхования Lloyd's of London Нил Робертс заявлял, что эти танкеры «работают за пределами долларовой системы и подрывают усилия Запада».