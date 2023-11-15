The Guardian: Путин одержал верх в конфликте на Украине

Президент России Владимир Путин одержал верх в конфликте на Украине на фоне ситуации, когда западные страны переключили своё внимание с Киева на палестино-израильский конфликт. RT на русском

«Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине. Время на его стороне», — отметили журналисты The Guardian. Lenta.ru

В статье обозначили преимущество РФ в виде количества живой силы и военной техники. Ura.Ru