The Guardian: Путин одержал верх в конфликте на Украине

Президент России Владимир Путин одержал верх в конфликте на Украине на фоне ситуации, когда западные страны переключили своё внимание с Киева на палестино-израильский конфликт. RT на русском
«Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине. Время на его стороне», — отметили журналисты The Guardian. Lenta.ru
В статье обозначили преимущество РФ в виде количества живой силы и военной техники. Ura.Ru
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что странам Евросоюза следовало бы приготовиться к тому, что Украина не сможет победить Россию «в ближайшее время». Он предположил, что поддержка Украины со стороны США может резко снизиться. Тогда, по его словам, Евросоюзу предстоит «двойное испытание». News.ru