The Guardian: Путин одержал верх в конфликте на Украине

Президент России Владимир Путин одержал верх в конфликте на Украине на фоне ситуации, когда западные страны переключили своё внимание с Киева на палестино-израильский конфликт. RT на русском

«Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине. Время на его стороне», — отметили журналисты The Guardian. Lenta.ru

В статье обозначили преимущество РФ в виде количества живой силы и военной техники. Ura.Ru

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что странам Евросоюза следовало бы приготовиться к тому, что Украина не сможет победить Россию «в ближайшее время». Он предположил, что поддержка Украины со стороны США может резко снизиться. Тогда, по его словам, Евросоюзу предстоит «двойное испытание». News.ru

The Guardian: Путин одержал верх в конфликте на Украине
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