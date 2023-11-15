Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрек смену власти в Киеве после поражения действующего президента США Джо Байдена. Об этом экс-премьер написал в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Если сменится администрация в США, придет, например, республиканская администрация, скорее всего будет и смена режима в Киеве», — отмечает бывший глава правительства.

Как отмечает Азаров, администрация Байдена сделала ставку на Владимира Зеленского, и его уход также станет поражением для американских властей и «всех других политических деятелей, которые обнимались, целовались и фотографировались с ним, приветствовали аплодисментами».

В то же время он утверждает, что у Запада могут быть кандидаты, которые, вероятно, займут место Зеленского. Экс-премьер напомнил, что во время избирательной компании президента Украины Виктора Ющенко за его спиной США готовили еще несколько претендентов.