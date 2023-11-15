Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско 14 ноября, чтобы принять участие в саммите Китая и США и 30-й встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Китайское издание Global Times рассказало со ссылкой на своего корреспондента, что в день приезда Си на улицах города собрались толпы людей.

Китайскую делегацию встретили в Сан-Франциско министр финансов США Джанет Йеллен и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

«Улицы Сан-Франциско были заполнены множеством местных жителей, местными китайцами и студентами, который размахивали флагами Китая и США, выражая самый теплый прием Си Цзиньпину», — заявил корреспондент китайской газеты.

Al Jazeera отмечает, что не все собравшиеся были настроены дружелюбно. Некоторые держали плакаты с надписью «Конец КПК (Коммунистической партии Китая)». Произошло несколько драк с участием выступающих против Си активистов, но полиция быстро вмешалась и восстановила порядок.

Прокитайские и антикитайские демонстранты также собрались возле Москоне-центра, места, где проводились многие встречи АТЭС. Ожидаются более масштабные протесты, в том числе со стороны правозащитных групп, критикующих политику Си Цзиньпина в Тибете, Гонконге и в отношении уйгуров-мусульман, отмечает Al Jazeera.

Как подчеркивает Global Times, представители китайского бизнеса в США также съехались в Сан-Франциско со всей страны, «чтобы стать свидетелями встречи». Они надеются, что переговоры Си и президента США Джо Байдена помогут «развеять недоразумения и облегчить торговлю между двумя странами».

Си прибыл в США со своим первым визитом за шесть лет. Он останется в стране до 17 ноября и встретится с Байденом. Президент США ранее назвал своей целью на двусторонних переговорах восстановление нормальных связей с Пекином, включая контакты между военными.