Франция призвала израильтян прекратить насилие против армян

Посольство Франции в Армении призвало израильтян прекратить насилие в отношении армян в юго-западной части Армянского квартала в Старом городе Иерусалима.

На странице дипмиссии в Х (бывший Twitter,ограничен в России) сообщается, что Франция озабочена возникшей напряженностью в армянском квартале Старого города, где израильтяне оказывают насильственное давление на население, передает Sputnik.Армения.Беспорядки возникли после того, как предстоятель Иерусалимского патриаршества ААЦ, архиепископ Нурхан Манукян подписал соглашение о передаче участка земли в аренду на 99 лет бизнесмену Дэниэлу Рубинштейну для строительства отеля.

Армянская община начала проводить в Иерусалиме акции протеста против этой сделки.Спорная территория, а также расположенные там гимназия и семинария представляют собой единое целое. Представители общины считают, что потеря контроля над этой землей негативно скажется на жизни армянского квартала и сделает его уязвимым.