Пока вы спали: новый претендент на пост генсека НАТО и право Трампа на участие в выборах

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Премьер Эстонии обратилась к НАТО, чтобы не попасть в «ловушку» России

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас претендует на пост генерального секретаря НАТО. Она обещает продолжать поддерживать Украину и противостоять России. Такое заявление она сделала на саммите Politico Defense, передает РИА Новости.

«Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассматривали на эту роль после ухода с должности генсека НАТО генерала Йенса Столтенберга. Она ответила утвердительно», — пишет Politico.

В то же время Каллас опровергла новости о том, что Украина оказалась в безвыходном положении, подчеркивая, что все подобные слухи идут на руку России, а потому доверять им не стоит.

ХАМАС назвал ответственных за итоги штурма больницы в Газе

Ответственность за последствия штурма крупнейшего больничного комплекса сектора Газа «аш-Шифа» палестинское движение ХАМАС возложило на США и Израиль. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Израиле анонсировали проведение точной и целенаправленной операции в медицинском центре «аш-Шифа», мирных жителей попросили покинуть это место.

Суд в Мичигане постановил, что Трамп может участвовать в выборах на пост президента США

Дональду Трампу позволяется участвовать в выборах на пост президента США, несмотря на его роль в штурме Капитолия в 2021 году. Такое постановление вынес суд в штате Мичиган. Об этом пишет агентство Associated Press, передает ТАСС.

Уточняется, что экс-лидер США останется в первичных избирательных бюллетенях штата.

Ранее похожие слушания по искам о недопущении Дональда Трампа к участию в выборах начались в Колорадо и Миннесоте. Сам политик считает все подобные судебные иски вмешательством в выборы.

Постпред Израиля при ООН назвал сроки окончания нынешней фазы военной операции в Газе

Нынешняя фаза военной операции в секторе Газа может продлиться несколько недель. Такое заявление сделал постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеканал CNN.

Детали следующего этапа он раскрывать не стал.

В США назвали невыгодным ослабление России

Прекратить военный конфликт на Украине и сохранить Россию сильным государством будет выгодно для США. Такое мнение выразил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на журнал Responsible Statecraft.

Ему задали вопрос, следует ли президенту США вступать в мирные переговоры, чтобы остановить войну на Украине. Кеннеди-младший ответил, что ослабление Москвы не соответствует интересам Белого дома.