На Украине заявили о катастрофе из-за Польши

Экономика Украины получает серьезный урон на фоне забастовки польских перевозчиков на границе. Контрагенты за границей уже отказываются от услуг украинских компаний, написала «Страна.ua».

На Украине заявили о катастрофе из-за Польши
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Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал текущую ситуацию катастрофой и подчеркнул, что забастовка перевозчиков из Польши продлится еще несколько недель.

«Финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе», — отметил эксперт.

Специалист добавил, что на данный момент украинские дальнобойщики въезжают в Европу по более длительным маршрутам через Румынию и Венгрию. Это привело к росту очередей и на других границах. Д0 50 процентов товаропотока Киева идет через Польшу, что грозит убытком для экономики страны.

13 ноября сообщалось, что украинские дальнобойщики по 10 дней ждут выезда из Польши: время ожидания в очереди составляет 226 часов. Представитель Государственной таможенной службы в Люблине Михал Дерусь уточнил, что за ночную смену с польской территории выехали всего 67 грузовиков, а въехали пять.

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