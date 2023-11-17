Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США спровоцировали конфликт на Украине в условиях непосильного госдолга. Об этом он написал в социальной сети X.

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Макгрегор отметил, что выплаты США по обслуживанию долга превышают триллион долларов в год. Он назвал это безумием и подчеркнул, что Вашингтон не может себе этого позволить.

«Это все на фоне тупости Украины. Мы спровоцировали Россию!» — обвинил он власти страны в начале конфликта на Украине.

Военный добавил, что Россия не являлась тем злом, каким представляли ее США.