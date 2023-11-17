Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США спровоцировали конфликт на Украине в условиях непосильного госдолга. Об этом он написал в социальной сети X.
Макгрегор отметил, что выплаты США по обслуживанию долга превышают триллион долларов в год. Он назвал это безумием и подчеркнул, что Вашингтон не может себе этого позволить.
«Это все на фоне тупости Украины. Мы спровоцировали Россию!» — обвинил он власти страны в начале конфликта на Украине.
Военный добавил, что Россия не являлась тем злом, каким представляли ее США.
Ранее Макгрегор назвал самое глупое решение президента США Джо Байдена по Украине. Начало конфликта является таким действием, уточнил он. До этого Макгрегор заявил об окончании конфликта на Украине.
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