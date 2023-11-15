Премьер Эстонии захотела стать генсеком НАТО и дала обещание насчет России

На пост генерального секретаря НАТО теперь также претендует премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая пообещала продолжать противостоять России. Об этом она заявила на саммите Politico Defense, передает РИА Новости.

Премьер Эстонии захотела стать генсеком НАТО и дала обещание насчет России
© РИА Новости

«Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассматривали на эту роль после ухода с должности генсека НАТО генерала Йенса Столтенберга. Она ответила утвердительно», — уточняет Politico.

При этом политик опровергла новости о том, что Украина «зашла в тупик». Каллас считает, что подобные заявления о ситуации на поле боя отвечают интересам России и на самом деле далеки от реальности.

«Это работает им на пользу. Давайте не попадаться в эту ловушку», — сказала она.

Западная пресса все чаще пишет о том, что США и Европа устают от конфликта на Украине, а потому поддержка Владимира Зеленского ослабевает. Телеканал NBC проинформировал, что зарубежные чиновники уже обсуждают с Украиной варианты мирных переговоров с Москвой, включая сценарии, по которым Украине, вероятно, придется пойти на жертвы, чтобы достичь договоренности.

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный также признавал провал контрнаступления. В статье для журнала Economist он отметил, что их войска зашли в тупик, а сам он не смог продемонстрировать те темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе.

Генсек НАТО призвал к срочному созданию огромных запасов оружия

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости