Премьер Эстонии захотела стать генсеком НАТО и дала обещание насчет России

На пост генерального секретаря НАТО теперь также претендует премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая пообещала продолжать противостоять России. Об этом она заявила на саммите Politico Defense, передает РИА Новости.

«Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассматривали на эту роль после ухода с должности генсека НАТО генерала Йенса Столтенберга. Она ответила утвердительно», — уточняет Politico.

При этом политик опровергла новости о том, что Украина «зашла в тупик». Каллас считает, что подобные заявления о ситуации на поле боя отвечают интересам России и на самом деле далеки от реальности.

«Это работает им на пользу. Давайте не попадаться в эту ловушку», — сказала она.

Западная пресса все чаще пишет о том, что США и Европа устают от конфликта на Украине, а потому поддержка Владимира Зеленского ослабевает. Телеканал NBC проинформировал, что зарубежные чиновники уже обсуждают с Украиной варианты мирных переговоров с Москвой, включая сценарии, по которым Украине, вероятно, придется пойти на жертвы, чтобы достичь договоренности.