СМИ: украинцы опасаются прихода Трампа к власти в США
Власти и жители Украины опасаются победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. К такому выводу пришел корреспондент шведского телеканала Бенгт Нурборг в эфире SVT, передает РИА Новости.
«Люди боятся, что в Белый дом вернется Трамп», — сказал он.
Журналист рассказал, что среди жителей Украины, с которыми ему удалось поговорить на эту тему, растет усталость от военного конфликта с Россией. Люди разочарованы провалом контрнаступления, которое обещали начать еще весной, но запустили летом. По итогу оно не принесло тех результатов, которые от него ожидались.
Нурборг также напомнил, что и на Западе крайне разочарованы тем, как Киев распорядился деньгами и вооружением.
Ранее газета «Страна.ua» сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пытался дозвониться Дональду Трампу, чтобы провести переговоры.
Западная пресса все чаще пишет о том, что США и Европа устают от конфликта на Украине, а потому поддержка Владимира Зеленского ослабевает. Телеканал NBC проинформировал, что зарубежные чиновники уже обсуждают с Украиной варианты мирных переговоров с Москвой, включая сценарии, по которым Украине, вероятно, придется пойти на жертвы, чтобы достичь договоренности.