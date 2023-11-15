СМИ: украинцы опасаются прихода Трампа к власти в США

Власти и жители Украины опасаются победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. К такому выводу пришел корреспондент шведского телеканала Бенгт Нурборг в эфире SVT, передает РИА Новости.

«Люди боятся, что в Белый дом вернется Трамп», — сказал он.

Журналист рассказал, что среди жителей Украины, с которыми ему удалось поговорить на эту тему, растет усталость от военного конфликта с Россией. Люди разочарованы провалом контрнаступления, которое обещали начать еще весной, но запустили летом. По итогу оно не принесло тех результатов, которые от него ожидались.

Нурборг также напомнил, что и на Западе крайне разочарованы тем, как Киев распорядился деньгами и вооружением.

Ранее газета «Страна.ua» сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пытался дозвониться Дональду Трампу, чтобы провести переговоры.