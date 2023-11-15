Конгрессмены в США утвердили план предотвращения шатдауна

Палата представителей США утвердила законопроекты, которые должны обеспечить временное финансирование правительства и предотвратить угрозу шатдауна. По инициативе спикера палаты Майка Джонсона, представляющего Республиканскую партию, в документы не входят средства на военную помощь Израилю и Украине, которые запрашивал Белый дом. Эти вопросы рассмотрят отдельно.

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В администрации президента США Джо Байдена ранее критиковали такой подход и даже грозили заблокировать законопроекты. Но теперь, как сообщает телеканал CNN, глава государства все же готов подписать документы, если их одобрит сенат США. В противном случае уже 17 ноября финансирование иссякнет, и федеральные ведомства будут вынуждены приостановить работу, что, как предупреждают американские СМИ, негативно отразится на экономике.

На самом деле ничего оригинального Джонсон не предложил. Более того, спикер, назначенный на этот пост всего пару недель назад, сделал то же самое, за что был отстранен его предшественник Кевин Маккарти. Когда в конце сентября в США завершался финансовый год, тот из-за отсутствия компромисса по новому бюджету внес на голосование продление финансирования правительства на текущих уровнях, то есть без урезания расходов, на чем настаивали крайне правые республиканцы. Последние посчитали это сговором своего спикера с демократами и инициировали процедуру отстранения Маккарти. Ровно то же самое сейчас сделал Джонсон.