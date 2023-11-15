Кеннеди-младший назвал невыгодным ослабление России

Кеннеди-младший: Ослабление РФ противоречит национальным интересам США
Для Соединенных Штатов выгоднее прекратить конфликт на Украине, а новому американскому лидеру придется усадить власти этой страны за стол переговоров. Такое мнение высказали опрошенные журналом Responsible Statecraft кандидаты в президенты США Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст.
Всем им издание задало вопрос: следует ли главе США вступить в мирные переговоры, чтобы прекратить конфликт на Украине?
По словам независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, сейчас стратегия американских властей строится на идее о том, что ослабление России входит в национальные интересы США. Однако это неверное мнение, подчеркнул политик.
"Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу американской безопасности, а лишь навредит нам", - пояснил он.
Демократ Марианна Уильямсон убеждена, что мирные переговоры необходимы Вашингтону, чтобы избежать долгого конфликта, как в Афганистане, передает РИА Новости.
При этом независимый кандидат Корнел Уэст выступил за принуждение Киева к заключению мирного соглашения. По его мнению, финансовая поддержка Украины ведет к бесконечной войне на истощение. Уэст подчеркнул, что, став президентом США, он "не оставит Украине иного выбора, кроме как принять участие в дипломатическом процессе".