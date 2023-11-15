Кеннеди-младший назвал невыгодным ослабление России

Для Соединенных Штатов выгоднее прекратить конфликт на Украине, а новому американскому лидеру придется усадить власти этой страны за стол переговоров. Такое мнение высказали опрошенные журналом Responsible Statecraft кандидаты в президенты США Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст.

© GETTY IMAGES

Всем им издание задало вопрос: следует ли главе США вступить в мирные переговоры, чтобы прекратить конфликт на Украине?

По словам независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, сейчас стратегия американских властей строится на идее о том, что ослабление России входит в национальные интересы США. Однако это неверное мнение, подчеркнул политик.

"Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу американской безопасности, а лишь навредит нам", - пояснил он.

Демократ Марианна Уильямсон убеждена, что мирные переговоры необходимы Вашингтону, чтобы избежать долгого конфликта, как в Афганистане, передает РИА Новости.