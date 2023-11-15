Чешский аналитик Ян Кампбелл заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может страдать от деменции. Об этом он высказался в интервью Parlamentní listy.

Кампбелл заподозрил признаки деменции у фон дер Ляйен и высмеял ее мнение о то, что Евросоюзу следует получить выплаты от России за конфликт на Украине.

«Если госпожа председатель действительно убеждена, что Европейский Союз продолжит добиваться от России компенсаций за агрессивный конфликт, то это тревожный признак. Почему? Потому что налицо старческая деменция», — отметил эксперт.