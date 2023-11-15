Нетаньяху отверг критику Трюдо по поводу действий Израиля в Газе

"Не Израиль преднамеренно напал на мирных жителей, а [радикальное палестинское движение] ХАМАС обезглавливало, сжигало и убивало мирных жителей, совершив самое ужасное со времен Холокоста преступление против евреев", - написал Нетаньяху в адресованном Трюдо сообщении в социальной сети X (ранее Twitter).



"Цивилизованные силы должны поддержать Израиль в победе над варварством ХАМАС", - считает он.