Байден сравнил высказывания Трампа с выступлениями германских нацистов

"И буквально за последние несколько дней Трамп заявил, что, вернувшись в свой кабинет, он собирается преследовать всех, кто выступает против него, и уничтожить то, что он назвал паразитами в Америке, цитирую "паразиты в Америке" - специфическая фраза, потому что она имеет конкретный смысл. Это тот язык, на котором говорила нацистская Германия в 30-е годы [прошлого столетия]. Такое происходит впервые. Трамп также недавно говорил о том, что кровь Америки отравлена. Кровь в Америке была отравлена. Опять же, это отголоски тех же фраз, которые употреблялись в нацистской Германии", - утверждал Байден.