В США заявили о серьезном вызове со стороны Китая

Лидерство КНДР в космических и ракетных технологиях признали эксперты США, отметив, что Китай бросает вызов стратегии сдерживания Вашингтона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад комиссии по обзору отношений США и КНР в сфере экономики и безопасности.

«Китай уже является мировым лидером в ракетных и космических технологиях, и ужесточение США экспортного контроля едва ли скажется на будущих инновациях КНР в этих сферах», — говорится в сообщении.

Авторы доклада также подчеркнули, что внушительные запасы конвенциональных крылатых, баллистических и звуковых ракет уже ограничивают свободу действий Вашингтона в регионе. Если же Китай в будущем разработает ядерные вооружения низкой мощности или предназначенные для размещения в космосе, шансы США сдержать это государство станут еще ниже, миссия «сдерживания» осложнится.

Эксперты считают, что ставка на развитие противолодочных средств и «российское технологическое содействие» могут дополнительно помочь Китаю преодолеть традиционное отставание от флота субмарин Соединенных Штатов.