На саммите АТЭС в США вооруженные преступники ограбили журналистов

Вооруженные преступники ограбили группу журналистов во время съемок проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества , который проходит в Сан-Франциско . Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент полиции города.

По данным агентства, ограблению подверглась съемочная группа чешского телевидения. Инцидент произошел во время съемок. По словам жертв, недалеко от них на улице остановилась машина, из которой вышли три человека, вооруженные огнестрельным оружием. Они забрали у журналистов съемочное оборудование и скрылись с места преступления.