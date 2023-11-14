Кирби отказался комментировать данные о вине Киева в подрыве «Северных потоков»

Представитель Белого дома Джон Кирби рассказал на брифинге, что США концентрируют внимание на вопросах поддержки Киева, стремятся оказать Украине максимальную помощь. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты напомнили, что в газете Washington Post и журнале Spiegel накануне появились публикации о причастности украинских военных к терактам на «Северных потоках».

По данным изданий, координатором атаки на газопроводы являлся 48-летний украинский полковник Роман Червинский. Он получал указания от высокопоставленных лиц из окружения главкома ВСУ Валерия Залужного.

Корреспонденты попросили Кирби сообщить, какие действия предпримут Соединенные Штаты в случае, если информация об украинском следе подтвердится.

Представитель Белого дома пояснил, что не желает опережать события, предпочитает дождаться публикации официальных результатов расследования, предпринимаемого специалистами ФРГ, Швеции, Польши, Норвегии и Дании.

Кирби заметил, что не считает нужным также высказывать предположения о том, «в чем могут заключаться результаты этого расследования».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что намеревается обсудить с коллегами защиту подводной инфраструктуры после недавних инцидентов на Balticconnector.