Армения выразила готовность провести переговоры с Азербайджаном в Вашингтоне

"Мы готовы продолжить переговоры, чтобы завершить работу над мирным договором и при возможности подписать его до конца года. Есть возможности на разных уровнях провести переговоры в Вашингтоне. Армения к этому готова и надеется, что такая встреча состоится", - сказал Григорян.