Белиз прекратил дипломатические отношения с Израилем
Правительство Белиза приняло решение разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за нарушений гуманитарного права со стороны израильской армии. Об этом сообщается на сайте правительства Белиза.
Отмечается, что Белиз останавливает деятельность почётного консульства Израиля в Белизе, а также отзывает Соглашение об аккредитации назначенного израильского посла.
«Министерство иностранных дел, внешней торговли и иммиграции приняло следующие меры, которые должны вступить в силу немедленно: а) правительство Белиза отзывает свое Соглашение об аккредитации ее превосходительства Эйнат Кранц-Нейгер, назначенного посла Израиля в Белизе; б) вся деятельность, проводимая почетным консульством Израиля в Белизе, и назначение почетного консула приостановлены», — сообщается на сайте правительства.
Ранее прокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на уголовное дело против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.