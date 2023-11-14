Белиз прекратил дипломатические отношения с Израилем

«Министерство иностранных дел, внешней торговли и иммиграции приняло следующие меры, которые должны вступить в силу немедленно: а) правительство Белиза отзывает свое Соглашение об аккредитации ее превосходительства Эйнат Кранц-Нейгер, назначенного посла Израиля в Белизе; б) вся деятельность, проводимая почетным консульством Израиля в Белизе, и назначение почетного консула приостановлены», — сообщается на сайте правительства.