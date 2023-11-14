В Афганистане заметили патрули талибов* на роликах

Представитель "Талибана"* (организация запрещена в России) опубликовал в соцсетях видео с бойцами афганского движения на роликах.

В своем сообщении он написали, что силы безопасности страны готовы служить населению "в любое время и в любой ситуации".

На опубликованному видео запечатлены люди в военной форме, которые на высокой скорости катятся по дороге на роликах с оружием в руках.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года. Новые власти ввели целый ряд неоднозначных запретов.

Так, талибы постановили закрыть все салоны красоты в стране, женщинам больше нельзя учиться в университетах и посещать некоторые публичные места, в крупных городах Афганистана прекращена продажа противозачаточных средств.