Байден допустил скорое освобождение заложников в Газе

Байден допустил успешное завершение переговоров о заложниках между Израилем и ХАМАС
Президент США Джо Байден заявил на брифинге, что сделка по заложникам между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть заключена в ближайшее время. Об этом пишет CNN.
Глава США отметил, что постоянно занимается этим вопросом, держит тему на контроле.
«Я разговаривал с людьми, вовлеченными в это каждый божий день. Я верю, что это произойдет. Но я не хочу вдаваться в подробности», — пояснил Байден.
Источник в администрации США заметил, что действительно, переговоры об освобождении заложников, находящихся в плену ХАМАС, близки к завершению.
Вместе с тем, уточнил собеседник телеканала, переговоры могут сорваться, так как стороны нередко выдвигают неприемлемые требования.
В частности, Израиль желает получить не менее 100 заложников и готов представить небольшую гуманитарную паузу. ХАМАС соглашается отдать 50-70 человек и требует приостановить военные действия минимум на пять дней.