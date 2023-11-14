Байден допустил успешное завершение переговоров о заложниках между Израилем и ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил на брифинге, что сделка по заложникам между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть заключена в ближайшее время. Об этом пишет CNN.

Байден допустил скорое освобождение заложников в Газе
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Глава США отметил, что постоянно занимается этим вопросом, держит тему на контроле.

«Я разговаривал с людьми, вовлеченными в это каждый божий день. Я верю, что это произойдет. Но я не хочу вдаваться в подробности», — пояснил Байден.

Источник в администрации США заметил, что действительно, переговоры об освобождении заложников, находящихся в плену ХАМАС, близки к завершению.

ХАМАС заявило об освобождении двух заложников из сектора Газа

Вместе с тем, уточнил собеседник телеканала, переговоры могут сорваться, так как стороны нередко выдвигают неприемлемые требования.

В частности, Израиль желает получить не менее 100 заложников и готов представить небольшую гуманитарную паузу. ХАМАС соглашается отдать 50-70 человек и требует приостановить военные действия минимум на пять дней.

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