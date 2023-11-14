Байден допустил скорое освобождение заложников в Газе

Президент США Джо Байден заявил на брифинге, что сделка по заложникам между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть заключена в ближайшее время. Об этом пишет CNN.

Глава США отметил, что постоянно занимается этим вопросом, держит тему на контроле.

«Я разговаривал с людьми, вовлеченными в это каждый божий день. Я верю, что это произойдет. Но я не хочу вдаваться в подробности», — пояснил Байден.

Источник в администрации США заметил, что действительно, переговоры об освобождении заложников, находящихся в плену ХАМАС, близки к завершению.

Вместе с тем, уточнил собеседник телеканала, переговоры могут сорваться, так как стороны нередко выдвигают неприемлемые требования.