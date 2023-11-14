Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст Турции иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с требованием к Международному уголовному суду призвать его к ответу за геноцид в секторе Газа. Об этом сообщает CNN Turk.

«Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст Турции иск против Нетаньяху. В нем содержится требование, чтобы премьер предстал перед МУС за геноцид», — говорится в тексте.

Известно, что иск призывает прокуратуру суда собрать доказательства преступлений Нетаньяху против палестинцев в секторе Газа, чтобы в итоге начать уголовное дело против премьера Израиля и других виновных. В Турции утверждают, что израильский глава использует запрещенное международными конвенциями оружие в анклаве «на глазах у всего мира».