Боррель отказался комментировать политику США по Украине
Глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал на пресс-конференции о дальнейших действиях ЕС по отношению к Украине. Фрагмент его выступления опубликовала испанская корпорация RTVE на своем Youtube-канале.
Журналисты на пресс-конференции после саммита министров обороны Евросоюза напомнили Боррелю о сложной политической ситуации в США, противостоянии Республиканской и Демократической партии по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Украины.
Корреспонденты попросили его сообщить, какие действия предпримет Евросоюз в случае, если Вашингтон прекратит поддержку Киева или существенно ее сократит.
«Я не астролог, я не могу предсказать, что произойдет в США. Откровенно говоря, я не хочу предсказывать, что может или не может произойти», — резко ответил Боррель.
Глава евродипломатии подчеркнул, что у него нет времени на различные спекуляции о будущем. Он добавил, что у него слишком много дел.