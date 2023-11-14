Боррель отказался комментировать политику США по Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал на пресс-конференции о дальнейших действиях ЕС по отношению к Украине. Фрагмент его выступления опубликовала испанская корпорация RTVE на своем Youtube-канале.

Журналисты на пресс-конференции после саммита министров обороны Евросоюза напомнили Боррелю о сложной политической ситуации в США, противостоянии Республиканской и Демократической партии по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Украины.

Корреспонденты попросили его сообщить, какие действия предпримет Евросоюз в случае, если Вашингтон прекратит поддержку Киева или существенно ее сократит.

«Я не астролог, я не могу предсказать, что произойдет в США. Откровенно говоря, я не хочу предсказывать, что может или не может произойти», — резко ответил Боррель.