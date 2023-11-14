Французский политик заявил, что НАТО может «избавиться» от Зеленского

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в НАТО резко изменилось отношение к Владимиру Зеленскому. По его мнению, члены альянса могут даже предпринять попытку «избавиться» от украинского лидера. Об этом Филиппо написал в социальной сети X.