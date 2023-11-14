Французский политик заявил, что НАТО может «избавиться» от Зеленского
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в НАТО резко изменилось отношение к Владимиру Зеленскому. По его мнению, члены альянса могут даже предпринять попытку «избавиться» от украинского лидера. Об этом Филиппо написал в социальной сети X.
«”Глубинное государство” (США — прим. ред.) хочет избавиться от своего воспитанника! Классика!», — написал он.
Филиппо также добавил, что Зеленскому могут угрожать из-за отмены выборов президента Украины в 2024 году. Помимо этого политик считает, что США намерены обвинить Киев в подрыве ниток российского газопровода «Северный поток».
«Война временно переместилась на Ближний Восток. Зеленский больше не нужен», — добавил он.
Ранее американская газета The Washington Post сообщила о причастности экс-командира ВСУ к подрыву «Северных потоков».