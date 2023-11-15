Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит свержение в результате военного переворота, считает экс-морпех ВС США Брайан Берлетик. О шансах политика сохранить свой пост он высказался в интервью YouTube-каналу Reporterfy.

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По его мнению, украинский лидер обречен.

«Его дни сочтены, (...) что угодно может с ним произойти», — считает Берлетик.

Как утверждает бывший морской пехотинец, Зеленского привели к власти США, поскольку им требовался полностью зависящий от них кандидат, чтобы превратить Украину в плацдарм для войны с Россией.