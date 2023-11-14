В Израиле заявили, что Гутерреш не заслуживает поста генсека ООН

«Он, как и весь мир, знает, что мы не выбирали эту войну. И я думаю, что Гутерреш, как и весь свободный мир, должен сказать: "освободите Газу от ХАМАС". Все говорят, что ХАМАС хуже ИГ*, почему он не может этого сказать?» — добавил Коэн.