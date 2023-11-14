В Израиле заявили, что Гутерреш не заслуживает поста генсека ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш не заслуживает занимаемого поста. Такое заявление сделал глава МИД Израиля Эли Коэн, передает «РИА Новости».

В Израиле заявили, что Гутерреш не заслуживает поста генсека ООН
© РИА Новости

«Гутерреш не заслуживал быть главой ООН. Он не продвигает никакой мирный процесс в регионе», — сказал он.

Свои слова он объяснил тем, что Гутерреш «сидит» с представителями призывающего к уничтожению Израиля Ирана, который, кроме того, является членом ООН.

«Он, как и весь мир, знает, что мы не выбирали эту войну. И я думаю, что Гутерреш, как и весь свободный мир, должен сказать: "освободите Газу от ХАМАС". Все говорят, что ХАМАС хуже ИГ*, почему он не может этого сказать?» — добавил Коэн.

Напомним, что после нападения ХАМАС на Израиль Гутерреш осудил его, но отметил, что оно «произошло не в вакууме», поскольку 56 лет палестинцы «подвергались удушающей оккупации». Также он выражал обеспокоенность по поводу нарушений гуманитарного права в секторе Газа. В ответ на это в Израиле его обвинили в оправдании терроризма.

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