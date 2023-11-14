В Израиле заявили, что Гутерреш не заслуживает поста генсека ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш не заслуживает занимаемого поста. Такое заявление сделал глава МИД Израиля Эли Коэн, передает «РИА Новости».
«Гутерреш не заслуживал быть главой ООН. Он не продвигает никакой мирный процесс в регионе», — сказал он.
Свои слова он объяснил тем, что Гутерреш «сидит» с представителями призывающего к уничтожению Израиля Ирана, который, кроме того, является членом ООН.
«Он, как и весь мир, знает, что мы не выбирали эту войну. И я думаю, что Гутерреш, как и весь свободный мир, должен сказать: "освободите Газу от ХАМАС". Все говорят, что ХАМАС хуже ИГ*, почему он не может этого сказать?» — добавил Коэн.
Напомним, что после нападения ХАМАС на Израиль Гутерреш осудил его, но отметил, что оно «произошло не в вакууме», поскольку 56 лет палестинцы «подвергались удушающей оккупации». Также он выражал обеспокоенность по поводу нарушений гуманитарного права в секторе Газа. В ответ на это в Израиле его обвинили в оправдании терроризма.