Нетаньяху призвал «Хезболлу» не испытывать терпение Израиля
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 14 ноября, рассказал о ситуации на границе с Ливаном. Об этом пишет РИА «Новости».
Политик отметил, что на севере страны в настоящее время идут напряженные столкновения между подразделениями Армии обороны Израиля и бойцами ливанской группировки «Хезболла».
Нетаньяху пояснил, что дал указание военным быть готовым к любому сценарию на этом театре боевых действий.
Кроме того, на границах Израиля активизировались различные группировки, в том числе «Хезболла». Они наносят точечные удары по военной инфраструктуре страны, обстреливают населенные пункты.
Рамблер: главные новости