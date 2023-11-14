Нетаньяху призвал «Хезболлу» не испытывать терпение Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 14 ноября, рассказал о ситуации на границе с Ливаном. Об этом пишет РИА «Новости».

Политик отметил, что на севере страны в настоящее время идут напряженные столкновения между подразделениями Армии обороны Израиля и бойцами ливанской группировки «Хезболла».

Нетаньяху пояснил, что дал указание военным быть готовым к любому сценарию на этом театре боевых действий.