Нетаньяху призвал «Хезболлу» не испытывать терпение Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 14 ноября, рассказал о ситуации на границе с Ливаном. Об этом пишет РИА «Новости».

Нетаньяху призвал «Хезболлу» не испытывать терпение Израиля
© РИА Новости

Политик отметил, что на севере страны в настоящее время идут напряженные столкновения между подразделениями Армии обороны Израиля и бойцами ливанской группировки «Хезболла».

Нетаньяху пояснил, что дал указание военным быть готовым к любому сценарию на этом театре боевых действий.

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Кроме того, на границах Израиля активизировались различные группировки, в том числе «Хезболла». Они наносят точечные удары по военной инфраструктуре страны, обстреливают населенные пункты.

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