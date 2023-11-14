Появились подробности иска против Нетаньяху

Иск группы турецких граждан против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху еще не направили в Международный уголовный суд. Об этом сообщил один из трех инициаторов петиции — адвокат Бурак Бекироглу, передает ТАСС.

По его словам, на данный момент заявление находится на рассмотрении в Бюро международного права по борьбе с коррупцией Главной прокуратуры Стамбула.

«Сегодня бюро направило заявление в Главное управление внешних отношений министерства юстиции по электронной системе UYAP. Оно в свою очередь направит физическую версию нашей заявки в прокуратуру МУС», — сообщил Бекироглу.

Он отметил, что в суд заявление должно поступить не позднее следующей недели.