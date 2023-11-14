В ООН пришли в шок от системного расизма в США

Специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П. заявила о том, что была «шокирована» случаями системного расизма в США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчёт Управления ООН по правам человека, который был составлен по итогам визита Ашвини в США.