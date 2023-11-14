В ООН пришли в шок от системного расизма в США
Специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П. заявила о том, что была «шокирована» случаями системного расизма в США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчёт Управления ООН по правам человека, который был составлен по итогам визита Ашвини в США.
Отмечается, что визит Ашвини в США продлился 15 дней. По её словам, за это время эксперт собрала свидетельства многочисленных проявлений системного расизма от представителей «расово маргинализированных групп».
«Эксперт сказала, что она также шокирована, а иногда и потрясена многогранными и взаимоусиливающими проявлениями системного расизма, свидетелями которых она стала в каждом штате, который посетила», — сказано в документе.
Ашвини уточнила, что среди свидетельств проявления системного расизма есть примеры лишения избирательных прав, а также прав на жилье.
«США находятся на критическом этапе борьбы с расизмом и расовой дискриминацией. <...> Эти проявления расизма оказывали влияние на людей, принадлежащих к расово маргинализированным группам, на каждом этапе их жизни исторически, систематически и институционально», — рассказала она.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Великобританию «глубоко расистским государством».