Байден прокомментировал предстоящую встречу с Си Цзиньпином

Глава США Джо Байден рассказал на брифинге, что возлагает большие надежды на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила в в соцсети X репортер агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

По ее словам, Байден намеревается на переговорах восстановить коммуникацию между двумя сверхдержавами, как по политическим, так и по военным вопросам.

Президент уточнил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы улучшить отношения с Пекином, отметила журналистка.