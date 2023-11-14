Байден об отношениях с КНР: мы стремимся их улучшить

Глава США Джо Байден рассказал на брифинге, что возлагает большие надежды на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила в в соцсети X репортер агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Байден прокомментировал предстоящую встречу с Си Цзиньпином
© РИА Новости

По ее словам, Байден намеревается на переговорах восстановить коммуникацию между двумя сверхдержавами, как по политическим, так и по военным вопросам.

Президент уточнил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы улучшить отношения с Пекином, отметила журналистка.

Названа дата встречи Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, что встреча лидеров запланирована на 15 ноября. Переговоры должны состояться на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

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