В Газе заявили, что все больницы города перестанут работать в течение двух дней

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что все больницы в Газе перестанут работать в течение двух дней, если не получат немедленную помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

«Если помощь не прибудет, работа всех больниц в секторе Газа будет приостановлена в течение следующих 48 часов», — рассказали в Министерстве здравоохранения Палестины.

Там также уточнили, что больницы Газы столкнулись с острой нехваткой лекарств, оборудования, а также топлива для генераторов. При этом ранее организация Красного Полумесяца сообщала, что как минимум 22 больницы из 35 в секторе Газа уже перестали работать из-за обстрелов со стороны Израиля.