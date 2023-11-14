Боррель потребовал увеличить военные поставки Киеву

Глава евродипломатии призвал ЕС нарастить военные поставки Киеву
Государства Евросоюза должны увеличить поставки Украине, заявил на брифинге глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС.
Боррель пояснил, что в военные пакеты следует включать в первую очередь комплексы ПВО, зимнее оборудование, теплое обмундирование.
Чиновник напомнил, что страны Евросоюза в 2023 году уже подготовили 30 тыс. военных. Он добавил, что ЕС на встрече министров обороны принял решение подготовить еще 10 тыс. украинцев в ближнесрочной перспективе.
Ранее Боррель сообщил, что у него нет «собственного склада боеприпасов» для Украины в Брюсселе. Он пояснил, что всем странам ЕС следует проанализировать свои мощности, сменить экспортные приоритеты.
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