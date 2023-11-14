Боррель потребовал увеличить военные поставки Киеву

Государства Евросоюза должны увеличить поставки Украине, заявил на брифинге глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС.

Боррель пояснил, что в военные пакеты следует включать в первую очередь комплексы ПВО, зимнее оборудование, теплое обмундирование.

Чиновник напомнил, что страны Евросоюза в 2023 году уже подготовили 30 тыс. военных. Он добавил, что ЕС на встрече министров обороны принял решение подготовить еще 10 тыс. украинцев в ближнесрочной перспективе.