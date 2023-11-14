В Белоруссии раскрыли преступную группу «Бабушкина крынка»

"Поскольку следствие по этому делу идет, я не могу многие факты озвучивать. Но те, кто пытается на меня выйти, они услышат и поймут, что я имею в виду. Как пример, ОАО "Бабушкина крынка". Я специально это при губернаторах говорю, потому что это характерно для вас. Я просто взял "Бабушкину крынку", но отвечать будете все. Притом жестко будете отвечать", - подчеркнул белорусский президент. ТАСС