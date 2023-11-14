Турция обвинила Нетаньяху в геноциде в Газе

Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в «геноциде» в секторе Газа, сообщили адвокаты турецкой правящей Партии справедливости и развития. Вечерняя Москва

Адвокат Метин Кюлюнк уточнил, что иск, составленный им вместе с двумя другими адвокатами, подан через Минюст Турции, который направит документ в суд в Гааге. RT на русском