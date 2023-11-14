Турция обвинила Нетаньяху в геноциде в Газе

Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в «геноциде» в секторе Газа, сообщили адвокаты турецкой правящей Партии справедливости и развития. Вечерняя Москва
Адвокат Метин Кюлюнк уточнил, что иск, составленный им вместе с двумя другими адвокатами, подан через Минюст Турции, который направит документ в суд в Гааге. RT на русском
Отмечается, что заявители требуют от суда рассмотреть вопросы «удушающей блокады Газы, насильственного перемещения населения, использования ядовитого газа» и лишение жителей еды, воды, топлива и электричества. Иск подписали 15 юридических НПО и более 100 юристов из Турции. Ura.Ru