На Украине нашли способ победить коррупцию в стране

С коррупцией на Украине не нужно бороться, так как победить ее можно только заменой чиновников на роботов или автоматизированные системы. Об этом в интервью на YouTube-канале «Фабрика новостей» заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«<...>С коррупцией не надо бороться. Правила и системы в стране должны быть такими, которые делают невозможной коррупцию. А это системы, которые работают без вмешательства чиновников, без вмешательства людей, которые за деньги принимают те или иные решения. Это так называемые автоматизированные системы», — считает Данилов.

По словам политика, к разгулу коррупции на Украине привело запутанное законодательство, которое вынуждает чиновников принимать решения, которые «им нравятся». Он также признал, что ему самому трудно разбираться в украинских законах.

При этом Данилов отметил, что Киеву придется бороться с коррупцией, потому что в ином случае Украину не примут ни в НАТО, ни в Евросоюз.