Депутат Рады рассказала о выборе необычного имени для дочери

Депутат Рады сообщила, что хотела дать дочери имя Джавелина
Депутат Верховной Рады Александра Устинова призналась в интервью американскому изданию Hill, что намеревать назвать свою дочь Джавелиной.
Устинова пояснила, что США в прошлом году в больших количествах отправляли на Украину переносные противотанковые комплексы Javelin.
Парламентарий добавила, что 12 апреля 2022 года у нее родилась дочь. Она пожелала назвать ее Джавелиной, но муж отсоветовал давать ребенку столь экстравагантное имя.
Устинова заметила, что на семейном совете было решено назвать малышку Викторией: супруги нуждались в пусть маленькой, но победе.
Ранее сообщалось, что студенты крупного львовского вуза потребовали от деканата учебного заведения уволить преподавательницу. Они отметили, что экс-депутат Рады Ирина Фарион позволяет себе чрезмерно резкие, недопустимые высказывания в адрес русскоязычных жителей страны.