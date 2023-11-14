Депутат Рады рассказала о выборе необычного имени для дочери

Депутат Верховной Рады Александра Устинова призналась в интервью американскому изданию Hill, что намеревать назвать свою дочь Джавелиной.

Устинова пояснила, что США в прошлом году в больших количествах отправляли на Украину переносные противотанковые комплексы Javelin.

Парламентарий добавила, что 12 апреля 2022 года у нее родилась дочь. Она пожелала назвать ее Джавелиной, но муж отсоветовал давать ребенку столь экстравагантное имя.

Устинова заметила, что на семейном совете было решено назвать малышку Викторией: супруги нуждались в пусть маленькой, но победе.