Депутат Рады сообщила, что хотела дать дочери имя Джавелина

Депутат Верховной Рады Александра Устинова призналась в интервью американскому изданию Hill, что намеревать назвать свою дочь Джавелиной.

Депутат Рады рассказала о выборе необычного имени для дочери
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Устинова пояснила, что США в прошлом году в больших количествах отправляли на Украину переносные противотанковые комплексы Javelin.

Парламентарий добавила, что 12 апреля 2022 года у нее родилась дочь. Она пожелала назвать ее Джавелиной, но муж отсоветовал давать ребенку столь экстравагантное имя.

Почему Javelin оказался неэффективен на Украине

Устинова заметила, что на семейном совете было решено назвать малышку Викторией: супруги нуждались в пусть маленькой, но победе.

Ранее сообщалось, что студенты крупного львовского вуза потребовали от деканата учебного заведения уволить преподавательницу. Они отметили, что экс-депутат Рады Ирина Фарион позволяет себе чрезмерно резкие, недопустимые высказывания в адрес русскоязычных жителей страны.

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