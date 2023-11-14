Экс-премьер Словакии принес в парламент плакат с оскорблением в адрес Фицо

Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович принёс на заседание парламента плакат с надписью «Лжец без совести». Эти слова Матович адресовал новому главе правительства страны Роберту Фицо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Экс-премьер Словакии принес в парламент плакат с оскорблением в адрес Фицо
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Отмечается, что инцидент произошёл во время заседания парламента, сразу после выступления Фицо. Дождавшись окончания выступления главы правительства, Матович занял место у трибуны и развернул свой плакат. Кроме оскорбительной фразы, на нём также была изображена большая красная стрелка, указывающая в сторону Фицо.

«Депутат Матович, попрошу воздержаться от таких действий. Вы же знаете, что в зале запрещены такие приспособления», — прокомментировал ситуацию глава парламента Словакии Петер Пеллегрини.

При этом сам Фицо никак не прореагировал на поступок Матовича. В свою очередь, бывший премьер-министр также не стал комментировать свои действия.

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25 октября Роберт Фицо был избран новым премьер-министром Словакии. Во время избирательной кампании он неоднократно критиковал санкционную политику стран Запада в отношении России, а также призывал к сокращению военной поддержки Украины.

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