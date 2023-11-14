Экс-премьер Словакии принес в парламент плакат с оскорблением в адрес Фицо

Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович принёс на заседание парламента плакат с надписью «Лжец без совести». Эти слова Матович адресовал новому главе правительства страны Роберту Фицо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошёл во время заседания парламента, сразу после выступления Фицо. Дождавшись окончания выступления главы правительства, Матович занял место у трибуны и развернул свой плакат. Кроме оскорбительной фразы, на нём также была изображена большая красная стрелка, указывающая в сторону Фицо.

«Депутат Матович, попрошу воздержаться от таких действий. Вы же знаете, что в зале запрещены такие приспособления», — прокомментировал ситуацию глава парламента Словакии Петер Пеллегрини.

При этом сам Фицо никак не прореагировал на поступок Матовича. В свою очередь, бывший премьер-министр также не стал комментировать свои действия.