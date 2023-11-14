Генсек НАТО указал на уязвимость подводной инфраструктуры в Европе

НАТО прилагает усилия по защите критически важной подводной инфраструктуры в европейском регионе. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг после окончания заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны в Брюсселе.

© Парламентская газета

Как сообщает информационное агентство TASR, Столтенберг рассказал о том, что на заседании обсуждались вопросы защиты критически важной подводной инфраструктуры в Европе, а также была затронута необходимость оказания дальнейшей поддержки Украины.

Глава Альянса подчеркнул, что диверсия на «Северном потоке» в прошлом году, недавнее повреждение газопровода Balticconnector и телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией, свидетельствуют об уязвимости подводной инфраструктуры Европы.

«После данных инцидентов НАТО усилила воздушное и военно-морское патрулирование, а также увеличила свое присутствие в Балтийском и Северном морях», — подчеркнул Столтенберг.

При этом он уточнил, что на июльском саммите блока в Вильнюсе союзники договорились о создании нового центра критически важной подводной инфраструктуры при военно-морском командовании Альянса в Великобритании.

Кроме того, по словам Столтенберга, НАТО и Европейский Союз также создали совместную рабочую группу по устойчивости критически важной инфраструктуры.

Комментируя ситуации на Украине, Столтенберг отметил, что интенсивные бои продолжаются и ситуация на поле боя «сложная».