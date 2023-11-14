ХАМАС заявило о контроле ситуации на поле боя в секторе Газа

Член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что боевое крыло — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — контролирует ситуацию в секторе Газа. С бойцами этого подразделения все в порядке, подчеркнул он. News.ru

"Мы [руководство ХАМАС] заверяем, что с отрядами [палестинского] сопротивления и "Бригад Иззэддина аль-Кассама" все в порядке, они контролируют ситуацию на поле боя в секторе Газа", - указал Хамдан. ТАСС