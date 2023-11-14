Фракция «Левых» в ФРГ приняла решение о самороспуске

Фракция «Левых» в парламенте Германии приняла решение о самороспуске в декабре на фоне ухода части депутатов в новое движение политика Сары Вагенкнехт. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на немецкое СМИ.

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По данным агентства, решение о роспуске фракции к 6 декабря 2023 года было принято на закрытом заседании партии, поскольку после перехода части политиков к Вагенкнехт количество оставшихся признали недостаточным для существования движения.

Отмечается, что до этого «Левые» располагали 38 местами в бундестаге. Возможный минимум составляет 37 человек.