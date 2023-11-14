Во Львове призвали уволить преподавательницу, оскорблявшую русскоязычных

Студенты украинского вуза призвали уволить преподавательницу, оскорблявшую русскоязычных
Студенты университета «Львовская политехника» провели у стен своего учебного заведения акцию с требованием уволить преподавателя и экс-депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион. Об этом пишет «Российская газета».
Отмечается, что несколько десятков человек собрались у здания вуза и скандировали требования уволить преподавателя.
Молодые люди отметили, что она оскорбляла говорящих на русском языке украинцев.
По данным газеты, студенты не первый раз обращались к руководству вуза из-за резких высказываний Фарион. Деканат отвечал, что администрация учебного заведения «не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне стен университета».
Напомним, что экс-депутат рады в советское время состояла в комсомоле, а затем вступила в КПСС. Автор характеристики для приема в партию, хранящейся в архиве Львова, обращал внимание на то, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.