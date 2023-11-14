Финляндия допустила закрытие всех КПП на границе с Россией

Финляндия допустила закрытие отдельных или всех КПП на границе с Россией из-за нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, передает Reuters.

«Послание от нас в правительстве ясно: мы хотим обеспечить безопасность нашей восточной границы», — сказал Орпо.

Ранее глава МВД страны Мари Рантанен заявила, что республика ограничит дальнейшее движение через КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. По ее словам, ведомство в ближайшее время подготовит законодательное предложение о закрытии пунктов пересечения границы с Россией и представит его правительству.