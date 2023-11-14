Варшава и Киев не смогли договориться о разблокировании границы

Переговоры Польши и Украины о разблокировании украинско-польской границы для украинских перевозчиков закончились безрезультатно, признал представитель ГПСУ Андрей Демченко. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что транспортные компании Польши выдвинули ряд требований к властям республики. В частности, они призвали приостановить действие лицензий для фирм, созданных на Украине после февраля 2022 года. Кроме того, они заблокировали ключевые трассы.

По его словам, польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления на границе с Польшей.