США ввели новые санкции в отношении высокопоставленных лиц ХАМАС

Соединённые Штаты ввели новые санкции в отношении высокопоставленных представителей палестинского движения ХАМАС.

Об этом говорится на сайте американского Министерства финансов.

Отмечается, что это третий пакет санкций, введённых Вашингтоном против ХАМАС с 7 октября.

«Это решение вводит санкции против ключевых официальных лиц ХАМАС и механизмов, с помощью которых Иран оказывает поддержку ХАМАС», — говорится в заявлении.